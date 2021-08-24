РИАМО - 24 авг. Гольяновский парк, расположенный на востоке столицы, ждет комплексное благоустройство. Там появятся спортивный кластер и пристань, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, спортивный кластер с уличными тренажерами создадут на Алтайской улице. Там восстановят футбольное поле, обустроят корт для большого тенниса и площадки с навесами для волейбола и баскетбола.

Кроме того, будут установлены столы для пинг-понга, а еще проложат дорожку для бега. Также здесь появится большая детская площадка.

Еще в рамках работ по благоустройству у пруда рядом с Уральской улицей появится пристань. Там сделают павильон для мастер-классов, пункт проката лодок и катамаранов. Неподалеку начнет работу памп-трек. Возле дома 4 по Уссурийской улице установят смотровую площадку.

В местном парке обновят тропинки и дорожки, а также проведут работы по озеленению. Будет посажено более 200 деревьев и примерно 2 тыс. кустарников, а также установят дополнительное освещение.