РИАМО - 24 авг. Общероссийский народный фронт отправил письмо главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением ввести уголовную ответственность за организацию сервисов по подмене телефонных номеров, пишет «Коммерсант».

Также авторы письма предлагают ввести аналогичную ответственность за сам процесс подмены телефонного номера. Кроме того, активисты ОНФ считают необходимым обязать операторов мобильной связи информировать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда. Все эти услуги должны предоставляться бесплатно.

В Минцифры сообщили, что пока не получили письмо ОНФ. В свою очередь, ведомство готовит свои системы для борьбы со звонками с подмененных номеров. Все они находятся в разной степени готовности.

Телефонные мошенники придумывают разные схемы афер, чтобы получить доступ к счетам россиян. Например, они звонят потенциальным жертвам от лица сотрудников банка или полиции. В Сбербанке уточнили, что ежемесячно телефонные аферисты списывают у клиентов 3,5-5 млрд рублей.