РИАМО – 24 авг. На московских ярмарках выходного дня по итогам 2021 года могут продать гораздо больше продукции, чем в 2020-м. В прошлом году на таких ярмарках продали более 34,5 тыс. тонн с/х продукции. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе ГБУ «Московские ярмарки».

В прошлом году ярмарки выходного дня посетили более 4,2 млн покупателей при том, что ярмарки приостанавливали работу с апреля по июнь из-за пандемии коронавируса. Именно поэтому прогнозируется, что по итогам 2021 года на таких ярмарках продадут еще больше продукции.

Участники ярмарок выходного дня предлагают широкий выбор натуральных, всегда свежих фруктов и овощей, свежей зелени, молочной продукции, мясных изделий, рыбы, меда, хлеба и кондитерских изделий.

Ряд товаров, прежде всего, свежие овощи, фрукты, ягоды, традиционно лучше продаются на открытом воздухе. Москвичи предпочитают приобретать свежую плодоовощную продукцию на ярмарках выходного дня.

Проведение ярмарок

Работа по организации ярмарок выходного дня как формата торговли проводится в Москве с 2001 года. Ежегодно открываются ярмарки по новым адресам, подобранным с учетом мнения жителей районов. Оборудованные всем необходимым торговые места на ярмарках предоставляются производителям бесплатно.

Такие выгодные условия торговли стимулируют конкуренцию среди предпринимателей, что влияет и на цену представленных товаров (она снижается), и на их качество. Социально незащищенные категории получают на ярмарках столицы гарантированные дополнительные скидки, в том числе владельцы социальной карты москвича.

Виды ярмарок

В настоящее время в столице несколько форматов ярмарок: ярмарки выходного дня, региональные и межрегиональные ярмарки, а также специализированные ярмарки. Ярмарки выходного дня и региональные ярмарки традиционно работают в столице с апреля по конец декабря. Межрегиональные ярмарки работают в круглогодичном формате.

В настоящее время в городе Москве определены 126 площадок для проведения ярмарочных мероприятий, в том числе 72 ярмарки выходного дня, 4 региональные и 50 межрегиональных ярмарок во всех административных округах города Москвы и в местах, которые в большей степени удовлетворяют критериям доступности и удобства для покупателей: близость к жилому сектору, пешеходному и транспортному трафикам.

Продукция

Количество регионов, желающих представить свою продукцию в Москве, растет с каждым годом. Продукцию привозят в столицу фермеры и владельцы подсобных хозяйств более 40 регионов Российской Федерации, среди которых Астраханская область, Рязанская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Волгоградская, Смоленская, Брянская, Тверская, Ивановская, Ростовская, Воронежская, Республика Марий Эл, Башкирия, Алтайский край и другие субъекты, а также страны - Республика Армения, Беларусь, Республика Казахстан.

Вся продукция перед реализацией проходит необходимый контроль. Фермерские товары проверяют на соответствие нормам качества и безопасности.

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