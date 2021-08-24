РИАМО - 24 авг. Власти столицы намерены до конца текущего года реконструировать водопровод на Золоторожском Валу. Работы проведут без выкапывания траншей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Реконструкция водопровода необходима в связи с профилактикой его износа. Мероприятия существенно повысят безопасность эксплуатации водораспределительной системы, а также обеспечат надежную бесперебойную подачу воды потребителям», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Работы планируют проводить закрытым способом, без разрытия траншей. После окончания строительных работ прилегающую территорию приведут в порядок.​

Кроме того, планируется реконструировать участок Гжельского переулка до улицы Золоторожский Вал, его общая длина составляет 200 м.