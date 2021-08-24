РИАМО - 24 авг. Загруженность московских дорог составляет 2 балла из 10 возможных, вечером плотность движения может достигнуть 7 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на проспекте Маршала Жукова, Звенигородском и Волоколамском шоссе.

Пробки могут возникать из-за дорожных работ, которые проводятся на Волоколамском шоссе, Варшавском шоссе около станции метро «Нагатинская», а также на 31 и 53 км МКАД.