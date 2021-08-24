РИАМО - 24 авг. Уроки сексуального просвещения, проводимые компетентными врачами или педагогами, помогут подросткам лучше узнать об опасностях в интимной сфере и уберечься от них. Об этом РИАМО сообщила врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«В обсуждении по вопросу секс-просвещения произошла подмена понятий - его противники почему-то считают, что на таких занятиях детей будут учить сексуальным практикам, в то время как речь идет о другом. Подросткам необходимо объяснять вопросы нормальной физиологии человека в этой области, рассказывать о предохранении, пояснять, как вести себя, чтобы не стать жертвой сексуального преступника», - сказала Панова.

По словам эксперта, такая информация не соблазняет подростков, а просвещает в вопросах интимной жизни. Кроме того, школьники смогут узнать об опасностях в половой сфере, а значит, будут лучше от них защищены.

«Непросвещенного человека гораздо проще сделать жертвой сексуальных преступлений, поэтому о такой стороне человеческой жизни не нужно молчать, а нужно грамотно рассказывать. Секс-просветом должен заниматься не кто попало, а компетентный врач или педагог», - подчеркнула Панова.

Она добавила, что информацию для бесед со школьниками на уроках полового воспитания необходимо тщательно проверять.

«В противном случае ребенок все равно найдет информацию, подчас неправильную, в интернете или узнает обо всем от сверстников», - заключила врач.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Леткова выступила резко против введения уроков сексуального просвещения в школах. По ее словам, данная сфера является интимной, и занятия на подобные темы только растормозят детей, которым нужно учиться.