РИАМО - 24 авг. Глава Минтруда РФ Антон Котяков подписал приказ, которым утверждается порядок информирования россиян о суммах их пенсионных накоплений, сообщает Газета.ru.

Приказ появился на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу в следующем году.

Согласно документу, женщин в возрасте от 40 лет и мужчин в возрасте от 45 лет, которые еще не получают пенсию, будут информировать о сумме пенсионных накоплений один раз в три года. Узнать о статусе накоплений они смогут в личном кабинете на портале госуслуг или в отделении Пенсионного фонда РФ.

Сегодня работодатели платят страховые взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 22% от фонда оплаты труда работника. Из них 6% могут идти на формирование пенсионных накоплений, а 16% – на формирование страховой пенсии, но по выбору гражданина все 22% могут направляться на формирование страховой пенсии.

Рассрочка пенсионерам: как оформить выплату долга по частям>>