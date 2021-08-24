РИАМО - 24 авг. Во вторник в Москве и Московской области температура воздуха составит 17-22 градуса тепла, возможен кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 18-20 градусов, по области - 17-23 градуса.

Скорость западного ветра составит 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит около 50%.

Ранее синоптик прогнозировал, что на этой неделе самым холодным днем станет 25 августа. Температура воздуха не поднимется выше плюс 19 градусов.

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