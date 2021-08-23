РИАМО - 23 авг. В подмосковном Ногинске перед судом предстанет 46-летний житель поселка Обухово Богородского округа, обвиняемый в убийстве двух человек, также в хищении огнестрельного оружия и в незаконном обороте оружия, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В прошлом году мужчина задумал убийство человека, к которому долго испытывал личную неприязнь.

Преступник знал о хранящемся в доме огнестрельном оружии и украл его. Он зашел в комнату, где спал потерпевший, и выстрелил ему в голову. Смерть наступила на месте происшествия.

На звук выстрела пришла подруга застреленного. Убийца опасался, что она обратится в полицию, поэтому повалил ее на пол и задушил.