РИАМО - 23 авг. Лучше всего позволяют бороться со старением организма черника, киви, лимон и авокадо, но слишком большое количество этой еды может привести к противоположному результату, сообщает «Вечерняя Москва».

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева отмечает, что организм начинает быстрее стареть из-за слишком большого количества сладкого, рафинированных (очищенных, переработанных) продуктов и глютена. Эти продукты и можно заменить на фрукты.

«Черника, например, как и киви, является мощным антиоксидантом, еще и защищает мозг от старения, согласно недавним исследованиям. Киви (феноловая кислота и каротиноиды) замедляет процессы старения. Входит в топ фруктов, продлевающих молодость, и лимон. Этот кислый фрукт — отличный источник витамина С. Цитрусовый плод — один из мощнейших антиоксидантов», — сказала Писарева.

Говоря об авокадо, она отметила, что оно богато минералами и полезными жирами, витамином Е, который препятствует преждевременному старению кожи.

«Употребление овощей круглый год насыщает клетчаткой, витаминами и минералами организм. Например, свекла — антивозрастной овощ, содержит большое количество антиоксидантов, лютеин, флавоноиды. Помидоры здорово помогают коже оставаться молодой. Вдобавок к этому ликопин защищает кожу от воздействия солнечных лучей, тем самым замедляя процессы старения», — сказала она.