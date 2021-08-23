РИАМО - 23 авг. Врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала 6 продуктов, которые позволят улучшить состояние печени, а также какие - могут ухудшить, сообщает Nation News.

Дюваль отмечает, что люди стали чаще питаться жирными и сладкими продуктами. Это и мешает поддерживать здоровье печени в надлежащем состоянии и становится причиной сбоев в ее работе.

«Печень не любит алкоголь и любую чрезмерно жирную пищу, в том числе фастфуд. В нашем рационе, к сожалению, появляется все больше жирного и сладкого, в связи с чем получает распространение такое заболевание, как ожирение печени», — сказала Дюваль.

Специалист рекомендует изменить рацион, исключив из него фастфуд, сладкие и кисломолочные продукты, мучное и мясные полуфабрикаты. Еще лучше воздержаться от самопроизвольного употребления БАДов.

«Обилие принимаемых БАДов также может негативно отражаться на работе печени и усугублять имеющиеся заболевания. Люди ставят себе диагнозы по некой рекламной симптоматике и начинают пить те или иные препараты, не оценивая здраво их эффективность», - сказала эксперт.