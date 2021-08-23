РИАМО - 23 авг. Гостям международного военно-технического форума «Армия-2021» показали уникальных роботов-подводников, оборудование является учебно-тренировочным, сообщает Федеральное агентство новостей.

К примеру, посетители выставки смогли увидеть красный подводный аппарат «Витязь». Он автономен и предназначен для сверхглубоководных погружений. Масса необитаемого робота-подводника составляет 5,7 т. Он способен погружаться на глубину до 12 тыс. метров.

Мероприятия форума будут проводиться по 28 августа на полигоне «Алабино» и аэродроме Кубинка. В нем принимают участие порядка 1,4 тыс. предприятий РФ и зарубежных стран. VII Армейские международные игры проходят по 4 сентября. В них участвуют военные профессионалы из 44 стран мира.

Форум «Армия» - это платформа для демонстрации новейших военных разработок, техники и вооружения. В понедельник мероприятие торжественно открыл президент России Владимир Путин.