РИАМО - 23 авг. Новые жалобы у страдающих гастритом людей могут говорить о наличии онкологии. Врач-онколог Ольга Желудкова рекомендует при появлении непривычных симптомов сразу же пройти дополнительные обследования, сообщает «Вечерняя Москва».
Врач-терапевт Александр Барвинский предупредил, что любое хроническое воспаление, особенно гастрит, может переродиться в рак. Поэтому он согласился с мнением коллеги, что необходимо проходить обследования. Причем делать это нужно, по его мнению, регулярно.
«Если человек много лет живет с гастритом, периодически его беспокоят боли в желудке, он к ним уже привык и не обращает на это внимание. Это может вот так закончиться — раком. В любом случае, если есть проблемы с желудком, нужно делать гастроскопию раз в год или в полгода. Нужно вовремя проходить лечение. Сейчас язвы и гастриты успешно лечатся. Конечно, такая диагностика позволяет либо вовремя начать лечение, не допустить наступление рака или выявить его на такой ранней стадии, что его лечение не составит особых проблем», — сказал Барвинский.
Он призвал людей не бояться этой процедуры, хотя врач и не отрицает, что она действительно неприятная.
«При отсутствии хронического гастрита появление каких-либо новых неприятных симптомов должно насторожить. А людям старше 35 лет в любом случае необходимо раз в год проходить гастроскопию для своевременного выявления болезней», - заключил специалист.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии