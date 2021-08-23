РИАМО - 23 авг. Новые жалобы у страдающих гастритом людей могут говорить о наличии онкологии. Врач-онколог Ольга Желудкова рекомендует при появлении непривычных симптомов сразу же пройти дополнительные обследования, сообщает «Вечерняя Москва».

«Чисто по клиническим симптомам отличить рак иногда очень сложно, практически невозможно. Поэтому, если возникают какие-то дополнительные жалобы, например, человек худеет, появляются рвота, боли не только в животе, есть нарушение стула, необходимо провести обследование — гастроскопию. При рвоте мы еще назначаем МРТ и другие исследования», — сказала Желудкова.

Врач-терапевт Александр Барвинский предупредил, что любое хроническое воспаление, особенно гастрит, может переродиться в рак. Поэтому он согласился с мнением коллеги, что необходимо проходить обследования. Причем делать это нужно, по его мнению, регулярно.

«Если человек много лет живет с гастритом, периодически его беспокоят боли в желудке, он к ним уже привык и не обращает на это внимание. Это может вот так закончиться — раком. В любом случае, если есть проблемы с желудком, нужно делать гастроскопию раз в год или в полгода. Нужно вовремя проходить лечение. Сейчас язвы и гастриты успешно лечатся. Конечно, такая диагностика позволяет либо вовремя начать лечение, не допустить наступление рака или выявить его на такой ранней стадии, что его лечение не составит особых проблем», — сказал Барвинский.

Он призвал людей не бояться этой процедуры, хотя врач и не отрицает, что она действительно неприятная.

«При отсутствии хронического гастрита появление каких-либо новых неприятных симптомов должно насторожить. А людям старше 35 лет в любом случае необходимо раз в год проходить гастроскопию для своевременного выявления болезней», - заключил специалист.