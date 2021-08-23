РИАМО - 23 авг. В Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске 28 августа пройдет мероприятие – День рождения мотоцикла, а рамках которого посетители смогут увидеть редкие экземпляры байков. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Также пройдет катание на мотоцикле военных лет, экскурсия по коллекции мотоциклов, мастер-класс по сборке/разборке АК-47, шумовой тир, парад мотоциклистов с участием более 50 редких мотоциклов и мотошоу.

Партнерами мероприятия выступают музей-усадьба «Архангельское» и «Ночные Волки MC» Красногорска. В эти же выходные, 28 и 29 августа, в музее-усадьбе «Архангельское» пройдет ежегодный фестиваль «Автокультура».

Посетителей ожидают редкие янгтаймеры, эффектные спорткары и нестареющие классические автомобили из музейных и частных коллекций.