РИАМО - 23 авг. Московские следователи подключились к расследованию инцидента в московском метро, где произошел конфликт между родителями ребенка-аутиста и пассажирами в вагоне поезда, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

22 августа в вагоне на станции метро «Румянцево» на мальчика специально сел молодой человек после требования уступить место. Родители ребенка вступились за сына, а спутницы парня напали на них и начали избивать.

Участники конфликта были осмотрены медиками. Госпитализация им не понадобилась.

Следователи будут изучать данные с камер видеонаблюдения.