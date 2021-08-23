РИАМО - 23 авг. Определены 102 финалиста трека «Международный» из 23 стран мира, которые наиболее успешно прошли испытания первого этапа финала конкурса управленцев «Лидеры России». Они поборются за победу на очном финале конкурса в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Финалисты являются гражданами 23 государств. Больше всего их из Белоруссии, Казахстана, Украины, Германии, Узбекистана, Латвии, Армении, Киргизии, Эстонии и Азербайджана.

Среди отобранных финалистов – руководители высшего звена, главы организаций, акционеры и собственники, руководители среднего звена, линейные руководители, ведущие специалисты. 55% участников имеют опыт предпринимательской деятельности, 19% имеют опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления.

Абсолютное большинство лучших финалистов имеют одно или несколько высших образований. Среди них 2 доктора наук, 3 кандидата наук, 9 человек прошли обучение по программе MBA, 28 человек имеют 2 и более высших образований.

Все 136 финалистов трека «Международный» при условии соблюдения требований российского законодательства по ускоренной процедуре смогут получить вид на жительство в РФ. Победители трека, которые будут определены в 2022 году на очном этапе финала, смогут получить по ускоренной процедуре российское гражданство.

Всего в этом сезоне конкурса «Лидеры России» запланировано 13 финалов. Уже 23-25 августа пройдет финал трека «Студенты». 4-6 сентября состоится финал трека «Здравоохранение», 10-12 сентября – финал трека «Информационные технологии», 16-18 сентября – финал трека «Наука», 12-14 ноября – финал трека «Культура». Региональные финалы треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» пройдут для всех 8 федеральных округов в октябре-декабре 2021 года.