РИАМО - 23 авг. В столичном Новогирееве местные жители сняли на видео дикого лося, встревоженное животное бегало по двору, сообщает РЕН ТВ.

По данным очевидцев, лось бегает неподалеку от озера. Выяснилось, что с животным решили поиграть местные дети, что серьезно взволновало животное. Зверь начал бросаться на окруживших его подростков.

К месту, где заметили животное, направили специалистов.

На видео показано, что сначала животное гуляло у деревьев в малолюдном месте, после чего вышло к проезжей части, а уже потом - во двор.