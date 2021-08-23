РИАМО - 23 авг. Семейный врач Алексей Добровольский объяснил, что перед прививкой от коронавируса не требуется сдачи каких-либо анализов, в том числе ПЦР-тестов, сообщает Nation News.

«ПЦР можно сдать, но это не обязательная процедура. Перед прививкой врач вас внимательно осмотрит. То, что вам назначат по итогу медицинского осмотра, едва ли вам навредит», — сказал Добровольский.

По его словам, самостоятельный отказ от прививки не имеет смысла: негативные реакции практически отсутствуют. Зато эффективность прививки очевидна, так как привитых нет в реанимациях.

«Сделаны миллионы доз прививок. Понятно, что они хорошие и работают. Врачи, которые прививают, даже не просят часто 30 минут подождать после прививки — они уверены, что практически никаких реакций не бывает», — отметил медик.

В Москве за минувшие сутки зафиксировали 1458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице с начала пандемии выявлено 1 556 282 случая заболевания.

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