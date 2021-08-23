РИАМО - 23 авг. С момента полного открытия ЦКАД в июле количество грузовиков в Москве снизилось на 10%, что улучшило дорожную ситуацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что почти на треть сократилось количество ДТП с участием тяжелых машин, а также подросла скорость движения на МКАД.

«Теперь машины весом более 3,5 тонн въезжают в Москву днем только по пропуску, например, для доставки продуктов. А большегрузы, которые раньше проезжали Москву транзитом, мы перевели на ЦКАД и бетонки А-107 и А-108», - написал Собянин в своем Twitter.

Общая длина ЦКАД составляет 336 км, из них платно используются 260 км.

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) началось еще в 2014 году. Трассу строили поэтапно – в ноябре 2020 года открыли участок протяженностью 105,9 км, а в декабре этого же года запустили движение на участках общей протяженностью 204,9 км.

Торжественный запуск последнего участка Центральной кольцевой автодороги, которая связывает основные магистрали Москвы и федеральные трассы, состоялся 8 июля 2021 года.

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