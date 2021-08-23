РИАМО - 23 авг. В России стартовал конкурс рисунков «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад». Мероприятие приурочено ко Дню знаний и направлено на профилактику ДТП с участием детей по дороге в образовательные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Основные задачи конкурса – это активизация деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанников нормам и ПДД и безопасного поведения на дорогах, а также повышение интереса у детей к безопасности на дорогах и приобщение их к общим нормам культурного поведения на дорогах.

К участию приглашаются дети от 3 до 14 лет. Конкурсные материалы принимаются строго по электронной почте konkurs@fond-edykina.ru.

Справки по телефону: 8(967)640-17-45 (WhatsApp; Viber; Telegram). Звонить и писать СМС можно с 10:00 до 16:00 по московскому времени в рабочие дни.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте проекте по ссылке.