РИАМО - 23 авг. Вечером в понедельник в столичных аэропортах задержаны и отменены почти 40 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 6 рейсов задержаны. В Домодедове 19 рейсов задержаны, 4 отменены. В Шереметьеве задержали 5 рейсов, отменили 2 рейса.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.