РИАМО - 23 авг. В Домодедове потушили пожар в квартире на Домодедовском шоссе, в результате которого пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Огонь потушили в 18:10. Для этого привлекли 4 единицы техники и 15 специалистов.

Во время пожара людям стоит сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Нужно соблюдать правила пожарной безопасности и в случае необходимости обращаться по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101.

За прошлые сутки на территории Московской области произошло 45 пожаров.