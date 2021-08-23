РИАМО - 23 авг. Пресненский суд столицы отправил под домашний арест Сергея Мазура до 20 октября 2021 года по делу о торговле несовершеннолетними детьми, сообщает пресс-служба суда.

По данным СМИ, генеральный директор агентства репродуктивного консалтинга «Ферти Хелп» и соучредитель стоматологической клиники «Медэко» Сергей Мазура является участником преступной группы, которая занималась продажей детей, рожденных от суррогатных матерей.

Следователь просил арестовать обвиняемого, но его ходатайство отклонили.

Мазура обвиняют в совершении преступления по пунктам «б», «г», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Эти пункты предусматривают наказание за торговлю несовершеннолетними с перемещением его за границу.