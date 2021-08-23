РИАМО - 23 авг. Согласно исследованию финансовой онлайн-платформы Webbankir, пользователи iPhone имеют в 1,5 раза больше шансов получить займ в микрофинансовой организации, чем юзеры Android-смартфонов, сообщает Газета.ru.

Эксперты компании проанализировали свыше 100 тыс. займов, выданных во всех регионах РФ в первой половине 2021 года. Примечательно, что средний размер займа у владельцев iPhone составляет 8918 рублей, а у других клиентов – на 4% меньше – 8584 рубля.

«Система намеренно никого не дискриминирует. Однако мы видим, что пользователи iPhone в целом проявляют себя как более дисциплинированные заемщики», — пояснил гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.

По его словам, разница в числе дефолтов по займам среди владельцев iPhone и владельцев других смартфонов растет.

В 2019 году среди обладателей «яблочных» девайсов таких случаев было 8,2%, а среди хозяев других телефонов — 9,2%. При этом в пандемийный 2020 год соотношение уже было 7,4% и 9% соответственно.

За первые шесть месяцев 2021 года доля дефолтов среди владельцев iPhone снизилась до 6,2%. У остальных она осталась на уровне 9%.

По мнению экспертов, тренд может быть связан с усилением социального расслоения на фоне пандемии, когда наличие дорогого телефона становится важным индикатором статуса и финансового положения заемщика.