РИАМО - 23 авг. Во II полугодии 2021 года в городском округе Электросталь утвердили новые тарифы на коммунальные услуги. У почти 138 тыс. жителей округа тариф на воду снизился с 34,51 до 30,12 рубля за кубометр, сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь ежемесячный платеж по нормативам для стандартной квартиры площадью 54 кв. м и семьи из трех человек снизился в среднем на 100 рублей в месяц.

Это стало возможным в результате реформы по объединению в единый городской округ и укрупнению коммунальных предприятий на базе единого оператора – МУП МО «КСМО», объединившего объекты водоснабжения шести муниципалитетов.

Реформирование обеспечило переход на единый тариф вместо 11 действовавших ранее. Эффект также дала модернизация коммунальной инфраструктуры: она повысила уровень надежности и качества, позволяя снизить темпы роста платы в будущих периодах.