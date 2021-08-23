РИАМО - 23 авг. Столичные полицейские проверяют информацию о конфликте, который случился между родителями ребенка-аутиста и пассажирами в вагоне поезда на станции метро «Румянцево», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ранее СМИ сообщали, что на ребенка-аутиста в вагоне метро специально сел молодой человек после требования уступить место.

Родители мальчика вступились за сына, а спутницы парня напали на них и начали избивать. До этого родители пытались объяснить нападавшим, что мальчик имеет особенности в развитии и не может быстро подвинуться.

По данным полиции, мальчик с особенностями развития - 2009 года рождения, а молодой человек, который на него сел - 2003 года рождения.

Полиция оценит действия обоих сторон конфликта и примет процессуальное решение.