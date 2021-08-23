РИАМО - 23 авг. Президент РФ Владимир Путин посетил центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», который расположен в парке «Патриот» в Одинцовском округе. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Вместе с главой государства в центре побывали министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин. Президент осмотрел административно-учебный и жилой корпуса, спорткомплекс, а также пообщался с ребятами.

«Должна быть одна команда, и только командными усилиями будем добиваться максимального результата. И у вас точно все будет получаться. И по военным дисциплинам, и по гражданским, а значит – и в жизни все получится», – сказал Путин.

Дмитрий Машков учится в кадетской школе-интернате им. Покрышкина во Фрязине и хочет поступать в летное училище. На самолете EV-97 он уже налетал более 9 часов и имеет третий разряд по парашютному спорту. В «Авангарде» Дмитрий получил дополнительные навыки: здесь работают свыше сотни инструкторов, вожатых и педагогов.

«Здесь много всего интересного, много различных тренажеров. Мне очень понравился симулятор прыжка с парашютом. В VR очках создается впечатление, что ты выпрыгиваешь из кабины, тебя начинает обдувать ветер, слышишь шум. Потом дергаешь кольцо через 3 секунды и плавно опускаешься», – рассказал юноша.

Президент спросил у ребят про условия проживания и питание в учебном центре.

«Кормят здесь 5 раз в день, очень вкусно», – отметил Машков.

С 9 мая центр стал принимать на обучение девушек по профилям медицина, ориентирование на местности и радиосвязь.

«Здесь я укрепила имеющиеся знания по начальной военной подготовке и получила новые. У меня семья военных. С 5 класса я кадет, ношу погоны и в будущем не собираюсь их снимать», – поделилась Виктория Парсина из Подольска.

Центр «Авангард» является совместным проектом Минобороны РФ, властей Подмосковья и Москвы, который поддержан президентом. Учебный центр заработал в сентябре 2020 года. «Авангард» способен принимать 600 детей в смену и 30 тыс. учеников ежегодно. Половина из них – подмосковные ребята. В текущем году в центре прошли обучение уже 7 тыс. школьников.

Ранее Путин принял участие в открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр.