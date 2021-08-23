РИАМО - 23 авг. На проспекте Буденного в районе 9-й улицы Соколиной Горы из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи № 12, 36, 46, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за этого пришлось временно изменить маршруты. Пассажиров попросили быть внимательнее и слушать объявления водителей.

Для проезда по проспекту Буденного между метро «Семеновская» и «Шоссе Энтузиастов» лучше пользоваться автобусами № 254, 469 и 702.

Ранее власти города заявили о планах построить трамвайное депо на 100 вагонов и 2 новые трамвайные линии на юге и востоке города.