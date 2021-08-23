РИАМО - 23 авг. В городском парке Солнечногорска заметили лисенка. Руководство парка заверило, что лисенок не представляет опасности, сообщает пресс-служба администрации Солнечногорска.

Видео со зверьком было опубликовано в местных сообществах в социальных сетях. Лисенка заметили в понедельник, но местные жители видели его и раньше.

«Данный лисенок не ведет себя агрессивно, но просим гостей парка не подходить близко к зверьку. Нужно проявлять осторожность», — сказала директор дирекции «Парки Солнечногорья» Анастасия Обухова.

На озере Сенеж в Солнечногорске также можно увидеть таких необычных птиц, как серые цапли и лебеди. Так, лебеди прилетают на озеро во время осенних перелетов. На озере также водятся утки. Их можно увидеть до сильных заморозков.

Ранее житель деревни Задорино в Солнечногорске пожаловался на лисицу, которая воровала у него домашнюю птицу. Он поймал лису в западню и вызвал спасателей. Они вызволили лисицу и отвезли в лес подальше от деревни, где выпустили ее в естественную среду обитания.