РИАМО - 23 авг. Руководитель Московского областного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» Александр Толмачев принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, наказы и пожелания жителей Подмосковья учтут при составлении народной программы партии «Единая Россия».

Встреча главы государства с представителями ЕР состоялась 22 августа. Президент затронул ключевые вопросы, которые касаются социальной сферы, экономики, образования и здравоохранения. Путин также обсудил с представителями партии итоги сбора предложений в программу партии.

В июле ЕР запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу. Всего по Московской области от жителей поступило свыше 600 тыс. различных инициатив.

«На протяжении длительного времени мы проводили встречи с жителями на предприятиях и в организациях, организовывали сходы во дворах – собирали наказы и пожелания вживую. Также поступило много обращений через социальные сети. Среди них большое количество конструктивных предложений и нужных инициатив», – сказал Толмачев.

Он также отметил, что есть много примеров поддержанных президентом инициатив, в основе которых находятся предложения жителей. В частности, это социальная газификация, выплаты семьям с детьми, увеличение размера оплаты больничных для мам детей до 7 лет, создание механизма кешбэка за детский отдых, увеличение выплат беременным, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

«Жители вносили свои инициативы по образованию, медицине, социальной и молодежной политикам, спорту, поддержке волонтерства, дорожному строительству, ЖКХ, экологии и по другим направлениям. То есть те предложения, которые фактически касаются всех и каждого. Наказы жителей будут учтены при составлении программы и найдут в ней свое отражение», – резюмировал Толмачев.