РИАМО - 23 авг. На территории Электростали дорожная техника укладывает асфальт на автомобильном круге на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Также в Подмосковье проходит голосование за ремонт дорог на 2022 год. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В голосовании по ремонту дорог на «Доброделе» приняли участие более 93 тыс. жителей Подмосковья, до конца голосования осталось 8 дней.

Во время ремонта поменяют покрытие дорог. Во втором этапе голосования не участвуют дороги, на которых нужно провести капитальные работы: изменить тип покрытия (перевести из грунта или щебня в асфальт), расширить проезжую часть и так далее. Информацию о таких участках дорог, которые предложили жители, передали в дорожные организации для анализа. Эти участки могут быть учтены при создании плана капитальных работ на следующие годы.