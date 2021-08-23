РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 авг. Сотрудники ГИБДД Подольска инспектируют школьные автобусы в преддверии нового учебного года, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе подготовки к новому учебному году сотрудники ОГИБДД УМВД России по Подольску совместно с представителями администрации округа проводят комиссионные проверки автобусов, которые предназначены для перевозки детей в образовательные организации.

В первую очередь полицейские инспектируют техническое состояние автобусов и наличие всех необходимых документов для осуществления перевозки школьников. Особое внимание автоинспекторы обращают на работу внешних световых приборов, наличие и исправность тахографов, а также ремней безопасности. При выявлении нарушений сотрудники Госавтоинспекции принимают исчерпывающие меры согласно административному законодательству и не допускают транспортное средство к эксплуатации и перевозке детей-пассажиров.

Сотрудники полиции проводят инструктажи водительского состава, на которых рассказывают о важности соблюдения правил дорожного движения и всех мер безопасности во время движения автобуса.