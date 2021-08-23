РИАМО - 23 авг. Во время еженедельного совещания глава муниципалитета Инна Волкова дала поручение привести в достойный вид пешеходные и велосипедные дорожки, а также тротуары, по которым чаще всего ходят жители, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Рабочие приступили к обустройству подхода к школе №22.

Всего в городе до конца октября благоустроят 24 объекта общей площадью 6164 квадратных метра и длиною 3082 метра.

На территории Подмосковья растет популярность велосипедных прогулок. Самые длинные велодорожки можно найти в пяти округах региона. На сегодняшний день в Подмосковье велодорожки существуют в 58 парках культуры и отдыха и на 41 общественной территории.