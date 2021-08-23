РИАМО - 23 авг. В выходные дни в городском парке «Авангард» подмосковной Электростали состоялся субботник, инициаторами которого выступили городские общественные организации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Уборка территории проводится в ежедневном режиме, но общий вид портят не только мусор, но и ветки, упавшие деревья, сухая листва и кустарники.

Более 50 человек, среди которых были депутаты городского совета депутатов, члены организаций «Волонтеры Подмосковья», «Мы Вместе», «Активный житель», работники муниципальных учреждений культуры и молодежной политики собрали несколько десятков мешков с бытовым мусором, прочистили дренажные канавы и продолжили работу по удалению аварийных деревьев и валежника.