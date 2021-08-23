РИАМО - 23 авг. Сквер имени Антона Чехова на юго-востоке столицы благоустроят в этом году. Данная территория располагается в районе Люблино, между Таганрогской, Армавирской и Краснодарской улицами, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

На данный момент 80% работ уже выполнено. Когда благоустройство закончат, там будут стоять новые спортивная и детская площадки, опоры освещения, фотозона для молодоженов с декоративным мостиком и качелями. Еще там дополнительно высадят деревья и кустарники, создадут цветники и живую изгородь, приведут в порядок газоны.

В сквере высадили вишневый сад, где центральную аллею украшает бюст Антона Павловича Чехова. На территории установлены деревянные фигуры героев его произведений: «Дама с собачкой», «Каштанка», «Человек в футляре», «Лошадиная фамилия».