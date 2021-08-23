РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 авг. Сотрудники ГИБДД Подольска выявили 3 нарушителей правил перевозки детей в автомобилях в ходе акции «Маленький пассажир – большая ответственность», сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках комплексного информационно-профилактического мероприятия «Внимание – дети!» автоинспекторы провели социально-ориентированную акцию «Маленький пассажир – большая ответственность».

В беседах с водителями полицейские призвали серьезно отнестись к безопасности несовершеннолетних в автомобиле, и даже на время самой короткой поездки детей пристегивать с помощью специального удерживающего устройства. Каждому водителю полицейские вручили памятки, которые помогут выбрать безопасное автокресло с учетом веса ребенка и научно-доказанных рекомендаций.

За время проведения мероприятия сотрудниками дорожной полиции было выявлено 3 водителя, нарушившие требования к перевозке детей, установленные правилами дорожного движения. В отношении них применено административное наказание.