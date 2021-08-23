РИАМО - 23 авг. Более 60 подмосковных предприятий участвуют в форуме «Армия-2021», который проходит в центре «Патриот» на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Форум посетила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она подчеркнула, что представительство компаний региона на форуме, как всегда, одно из самых больших.

«В этом году в форуме «Армия» участвуют 63 компании из Московской области, многие из которых представили не только широкий спектр военных разработок, но и дополнили свои экспозиции продукцией двойного и гражданского назначения», - сказала министр.

Она привела в пример корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», которая вместе с военными образцами представила инновационные изделия для космической отрасли, гражданской авиации, судоходства, транспорта, медицины и других отраслей промышленности.

«Предприятия, входящие в холдинг «Швабе» вместе с продукцией военного назначения, презентовали аппаратуру для наблюдения и контроля, которая сегодня активно используется в антиковидных целях. Это очень важно, что наши подмосковные ОПК, решая задачи по обеспечению обороноспособности страны, активно участвуют и в развитии производства гражданской продукции», - добавила Зиновьева.