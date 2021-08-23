РИАМО - 23 авг. Летний сезон акции «Районы-кварталы» завершился в подмосковной Электростали программой в День флага, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Также на площадках праздника провели мастер-классы от «НЕ школы барабанов». Гости могли посетить творческий уголок от культурного центра «Досуг».

День Государственного флага России отмечают ежегодно 22 августа. Праздник установлен указом президента страны в 1994 году.

В 30 городах Московской области прошла акция «30 лет триколору в России». В рамках праздника в парках и на улицах городов появились наклейки с QR-кодом, который вел в приложение «История российского триколора».