РИАМО - 23 авг. Пожар на крыше заброшенного здания в столичном районе Лефортово удалось ликвидировать, сообщили РИАМО в пресс-службе московского главка МЧС РФ.

«Возгорание произошло в неэксплуатируемом здании на улице Золоторожский Вал, 11, стр. 46. В 17:47 пожар ликвидировали, огнем было объято 50 кв. метров», — уточнили в пресс-службе. ​

Пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщали, что из-за пожара движение транспорта по улице было перекрыто. Водителей призвали пользоваться объездными путями.