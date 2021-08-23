РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 авг. В подмосковном Дзержинском обустроят новые современные киоски для торговли овощами и фруктами, сообщил глава округа Сергей Будкин.

«Уважаемые горожане! Мы с коллегами из администрации с огромной радостью представляем вам проект – свежие и доступные овощи и фрукты в каждый дом. Ни для кого из вас не секрет, что уличная торговля фруктами и овощами зачастую, к сожалению, проходила с нарушениями санитарных норм. Да и стоимость продуктов не всегда вызывала радость», - написал Будкин на своей странице в соцсети«ВКонтакте».

При поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в рамках государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2019-2024 годы администрация решает эту проблему комплексно. В частности, внедряет концепцию доступа горожан к овощам и фруктам высокого качества и с отличным сервисом. Стоимость будет формироваться централизованно, без дополнительных предпринимательских «накруток».

«Теперь вместо потрепанных грязных палаток в шаговой доступности от домов будут современные киоски из натуральных материалов. Мы предоставим большой выбор из экологически чистых продуктов от передовых российских поставщиков. Надеюсь, эта инициатива благотворно скажется на качестве жизни горожан. Как и обещал, мы продолжаем наводить порядок в городе», - заключил Будкин.