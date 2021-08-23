РИАМО - 23 авг. В городском парке культуры и отдыха «Чудо-парк» в подмосковной Электростали состоялся праздничный концерт творческих коллективов Культурного центра имени Н.П. Васильева, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие добровольцы - волонтеры культуры.

День Государственного флага России отмечают ежегодно 22 августа. Праздник установлен указом президента страны в 1994 году.

В 30 городах Московской области прошла акция «30 лет триколору в России». В рамках праздника в парках и на улицах городов появились наклейки с QR-кодом, который ведет в приложение «История российского триколора».