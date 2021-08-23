РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 авг. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 33 новых случая заболевания коронавирусом, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 12 356 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье с 21 по 23 августа выявили 3 490 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 187 случаев – только за минувшие сутки.

С начала пандемии в Московской области выявили 415 491 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 649 человек. Выздоровели и выписались из медучреждений 352 701 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>