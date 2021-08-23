РИАМО - 23 авг. В Историко-художественном музее в Электростали состоялось тематическое мероприятие «Три цвета Родины», посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняло участие творческое объединение «Культурное наследие».

Во время мероприятия работала выставка одного дня с ретрорадио и телетехникой, также прошел мастер-класс по азбуке Морзе.

На территории музея и Вознесенской аллеи прошла акция по раздаче лент в цветах российского флага.

День Государственного флага России отмечают ежегодно 22 августа. Праздник установлен указом президента страны в 1994 году.

В 30 городах Московской области прошла акция «30 лет триколору в России». В рамках праздника в парках и на улицах городов появились наклейки с QR-кодом, который ведет в приложение «История российского триколора».