РИАМО - 23 авг. В Троицке на улице Физической, вл. 22 возвели дом по программе реновации. Первое переселение граждан состоится уже в начале следующего года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Более 500 человек переедут в новый дом из старых квартир по адресам: улица Новая, д. 3, а также улица Спортивная, д. 1, 3 и 5.

«Это будет первое переселение в Троицке. Всего же на первом этапе программы до 2024 года намечено переселение жителей из четырех домов», — сказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Всего в Троицке по реновации расселят и снесут 17 жилых домов площадью 39,5 тыс. кв м. В них проживают около 2,6 тыс. человек. Для волнового переселения подобрано три стартовые площадки площадью 38,5 тыс. кв. м.

По словам Левкина, на Спортивной улице для двух объектов идет подготовка градостроительной документации. Один корпус на улице Академика Черенкова, д. 15 ввели в эксплуатацию.