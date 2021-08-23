РИАМО - 23 авг. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова, который пройдет в столице 17 сентября, станет последним боем для президента лиги Eagle FC Шамиля Завурова, спортсмен планирует завершить спортивную карьеру.

«Когда у тебя за плечами больше 50 боев, это говорит само за себя, что ты — ветеран. Надеюсь, все будет нормально и я смогу достойно завершить карьеру», — сказал Завуров.

Оппонентом Шамиля Завурова станет чемпион AMC Fight Nights в легком весе Нариман Аббасов.

«Тренер мне позвонил, сказал, что будет такой бой. Я ответил, что готов на большие вызовы, это большой бой. Таких в моей карьере было 2-3. Я готовлюсь, увидимся в сентябре», — рассказал Аббасов.

Завуров добавил, что принял решение о завершении карьеры по просьбам близких, которым тяжело смотреть за его боями, и исход поединка для него не имеет значения. Спортсмен подчеркнул, что рад возможности сойтись на ринге с сильным соперником и «уйти красиво».

«Я полностью даю себе отчет, что могу проиграть. Не просто так Нариман - чемпион и 3 раза защищал пояс, это большой вызов. Когда у великих спортсменов идет неудачная полоса, они пытаются завершить карьеру и привозят слабого бойца. Я смотрел на это и задавал вопрос: «Я бы мог так сделать, но какой толк?». Даже если я проиграю, никто не будет осуждать. Это серьезное противостояние для нас обоих. Нариман молодой и агрессивный, он может драться 5 раундов, а за моими плечами опыт. Просто не будет никому — ни мне, ни Нариману», — отметил Завуров.

Совместный турнир Eagle Fighting Championship и AMC Fight Nights, посвященный памяти Абдулманапа Нурмагомедова, пройдет в Москве 17 сентября на «ЦСКА Арене», также будет доступна трансляция.

Абдулманап Нурмагомедов, отец бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был заслуженным тренером России. Абдулманап Нурмагомедов скончался летом прошлого года.