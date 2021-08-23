РИАМО - 23 авг. Посетители форума «Армия‑2021», который проходит в парке «Патриот» Московской области, могут сделать прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Важно, чтобы жители и гости Московской области могли быстро и удобно сделать прививку от Cocid-19. В течение всех дней форума на месте работает бригада медиков Красногорской больницы №1. Перед вакцинацией пациенту будет проявлен осмотр и в случае отсутствия противопоказаний сделан укол», - сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Вакцинироваться смогут все граждане РФ, вне зависимости от регистрации. Им нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Мероприятия форума будут проводиться по 28 августа на полигоне «Алабино» и аэродроме Кубинка. В нем принимают участие порядка 1,4 тыс. предприятий РФ и зарубежных стран. VII Армейские международные игры проходят по 4 сентября. В них участвуют военные профессионалы из 44 стран мира.

Форум «Армия» - это платформа для демонстрации новейших военных разработок, техники и вооружения. В понедельник мероприятие торжественно открыл президент России Владимир Путин.

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