РИАМО - 23 авг. Участниками выставки «Традиции и инновации», которая будет идти до 29 августа, станут 5 предприятий Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Среди участников - Богородская фабрика художественной резьбы по дереву, Гжельский фарфоровый завод, Промыслы Вербилок, Жостовская фабрика декоративной росписи, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи. Мероприятие проходит в Нижнем Новгороде.

Мероприятие проводит в рамках проекта Минпромторга России. Речь идет о 4D-пространстве. Гости выставки смогут увидеть не только традиционное, но и современное воплощение произведений народных промыслов.

Еще гости смогут прочувствовать атмосферу производства, его запахи, а также услышать характерные звуки. Экспозиция величиной в 450 кв разделена по тематикам, где представили самобытные экспонаты из дерева, металла, хрусталя, глины и текстиля.

Свои работы в общей сложности на выставке продемонстрировали мастера из 20 российских регионов. В Подмосковье 19 предприятий указанного профиля представляют свыше 60% видов промыслов всей страны.

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