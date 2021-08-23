РИАМО - 23 авг. Обладателями престижной награды Traveller's Choice – 2021 портала Tripadvisor стали подмосковные музеи «Коломенская пастила» и «Калачная», «Мелихово», «Новый Иерусалим», Серпуховский историко-художественный музей, «Мураново», Зарайский и Коломенский кремли, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Эта награда присуждается достопримечательностям и развлечениям, которые предлагают путешественникам по всему миру исключительно высококлассное обслуживание. Другими словами, наградой отмечаются объекты, которые регулярно получают отличные отзывы путешественников на сайте Tripadvisor.

Travellers' Choice выводит достопримечательности на мировой уровень по качеству обслуживания гостей.

Ранее Подмосковье номинировало Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи в категории «Народный промысел», «Разрез гжельского яруса» в категории «Природный объект», монастырь в «Новом Иерусалиме» в категории «Культурно-исторический объект», парк «Патриот» в категории «Общественное пространство» и «Коломенскую пастилу» в номинации «Национальная кухня» на конкурс журнала National Geographic Traveler «Сокровища России». Итоги голосования будут представлены на сайте журнала National Geographic Traveler до 8 ноября 2021 года.

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