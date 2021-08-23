РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 авг. Волонтеры Подольска передали подгузники и питание в приют для женщин, пострадавших от домашнего насилия, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

В приюте для жертв домашнего насилия, который находится недалеко от Чехова, многое сделано для спасения маленьких детей, мамы которых готовились к аборту. В нем всегда необходимы гигиенические принадлежности для малышей, детское питание, одежда для мам и детей, иная помощь.

Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска передали детские одеяльца, немного подгузников и питания, женскую и детскую одежду, мази.