РИАМО - 23 авг. Совместный турнир Eagle Fighting Championship и AMC Fight Nights, посвященный памяти Абдулманапа Нурмагомедова, пройдет в Москве 17 сентября на «ЦСКА Арене», сообщил бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап умер летом прошлого года. Ему было 57 лет. Абдулманап Нурмагомедов был заслуженным тренером России.

«Многие интересуются, почему мы проводим совместно с Fight Nights турнир в честь отца. Потому что это была его идея — проводить турнир «стенка на стенку». «Стенка на стенку» у нас не получилось, со стороны Fight Nights будет несколько бойцов и с нашей, будет 2 на 2. Так у нас удалось воплотить мечту отца», — сказал Нурмагомедов.

Бывший чемпион UFC в легком весе добавил, что совместные турниры Eagle Fighting Championship и AMC Fight Nights будут продолжаться и в дальнейшем.

«Этот турнир — это достояние Хабиба – это память о его семье, память о его отце. А мы, все участники индустрии, должны приложить все усилия, чтобы эту память сохранить и чтобы все было на уровне, в прошлом году мы смогли это сделать», — рассказал президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Он добавил, что высоко оценивает уровень прошлогоднего турнира и предстоящее соревнование должно соответствовать предыдущему. Гаджиев подчеркнул, что на мероприятии будут ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, и организаторы постараются вместить в зале допустимое количество зрителей. Также будет доступна трансляция турнира.

«Для всех тех, кто в зрительный зал не попадет, канал «Матч ТВ» идет на беспрецедентные меры поддержки. Такого еще не было в MMA, чтобы 3 часа шла трансляция», — уточнил Гаджиев.